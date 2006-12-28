В Минске открывается ярмарка "Рождество Христово"

Ее участниками станут православные монастыри и приходы, издательства и мастерские из Беларуси, России, Украины.Около 80 экспонентов предложат посетителям большой ассортимент икон, предметов храмового убранства, духовной литературы для детей и взрослых, аудиовизуальной продукции, декоративно-художественных изделий. Проведение выставки всегда совпадает с зимними школьными каникулами, а потому в программе большое количество концертов, спектаклей, художественных и мультипликационных фильмов. Вечера духовной поэзии, беседы со священниками - это тоже непременная часть традиционной рождественской ярмарки.