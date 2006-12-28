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В центре внимания столичных властей - досуг минчан

28 декабря 2006 12:12
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В Мингорисполкоме принято решение реорганизовать культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу в спальных районах города.Жителям "Малиновки", "Лошицы", "Шабанов", "Сухарево" и других микрорайонов больше не понадобится ехать в центр Минска, чтобы посетить театр, поплавать в бассейне или сходить в кино. Все эти объекты будут построены в районах. Уже в январе начнется строительство музыкальных школ на "Западе" и в "Красном бору", библиотек по улице Железнодорожная и в микрорайоне "Дружба-3". В ближайшее время будет реконструирован кинотеатр "Современник". А в Уручье появится лыже-роллерная трасса. Всего же по проекту до 2010 года в спальных районах Минска должно быть построено и отремонтировано более ста объектов. Это театры, концертные залы, бассейны, стадионы, катки и центры искусств.
# общество

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