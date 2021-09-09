Больше 10 тысяч участников пробегут на Минском полумарафоне 12 сентября

Новости Беларуси. Минск зовет на пробежку. Свыше 10 тысяч участников соберет столичный полумарафон 12 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любители-спортсмены могут пробежать любую дистанцию на свое усмотрение: 5, 10,5 и 21 километр. На самую короткую записалось свыше 4 000 человек. По пути маршрута будут организованы точки с водой и перекусом.

Василий Касач, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

В этом году представительство полумарафона – будет порядка 40 стран, не считая белорусов. Это страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. Можно стать участником полумарафона в онлайн-режиме, зарегистрироваться в любой точке мира, пробежать свою дистанцию, в зависимости от подготовки, прислать результаты на сайт полумарафона и получить медаль участника.