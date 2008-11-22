Большая реконструкция самой большой театральной сцены Беларуси завершается

Строители добрались до самого сердца театра оперы и балета – зрительного зала и сцены.

Эти объекты будут сданы к 25 декабря, а уже к концу этого месяца будут окончены работы во втором пусковом комплексе. Также почти отреставрирован фасад, а на белорусских заводах заканчивают создание гобеленов и предметов интерьера.

Раньше, чтобы прийти в этот театр надо было надеть вечернее платье или как минимум что-нибудь нарядное. Сегодня сюда не пустят без строительной каски. Вице-премьер Александр Косинец – не исключение. Спецодежда и вход через служебный подъезд. Но скоро дресскод изменится на привычный, а у этих дверей поклонники будут караулить кумиров.

Позолоченная лепнина зрительного зала и монтаж подъемных конструкций – в сердце театра кипит работа. Успеть сменить партии молотка и дрелей на рояльные, а суровых рабочих на изящных балерин – надо уже к весне. На 5 марта следующего года запланировано 1 показательное выступление. Кстати, наша сцена даст фору Мариинке и Большому театру. Но чтобы возвысить ее над мировыми - копать пришлось вниз.

Не разочарует и закулисье. Театр, как оказалось сделан на вырост - вместо 29 тысяч квадратных метров - вчера, 37 – сегодня. Так что каждой приме – по гримерке. Совместные переодевания с кордебалетом отменяются. И даже меховое манто лишь предмет роскоши.

235 миллиардов рублей, три года кропотливого труда, уникальные материалы, тысячи рабочих. И даже нереализованная мечта Иосифа Лонгбарда – бронзовый Апполон над храмом искусства. Пока еще он в фанерном обличье, но уже 20 декабря обретет «железный» статус. Так что Новый год музы искусства будут встречать в мужской компании.

