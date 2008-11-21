Столица сдала экзамен: руководство Мингорисполкома объехало весь город и оценило готовность Минска к зиме и благоустройство

В ходе традиционного осеннего объезда Минск получил оценку «хорошо».

Один из положительных факторов, озвученных сегодня: проблема с парковками в центре белорусской столицы будет решена в течение 5-ти лет. В этом убеждено руководство нашего города. Вопрос будет решен за счет возведения как наземных, так и подземных паркингов.

2 раза в год, весной и осенью, столичные чиновники проводят такую выездную инспекцию. Объезды города – одна из форма контроля за столичной жизнью. Некоторые пессимисты говорят, показуха. А оптимисты утверждают: именно благодаря такому объезду в вашем дворе может появиться красивая скамейка или вот такая детская игровая площадка.

Во время нынешнего объезда акцент сделали на благоустройство столичных дворов. Маленькие, большие, в центре города и в далеких спальных районах: все они должны соответствовать единым требованиям. Также приветствуются оригинальные дополнения, как например, вот эта фигура слесаря на улице Короля или изящная металлическая бабочка на Кольцова, 12.

Федор Германович - самый строгий инспектор в этой комиссии – он главный государственный врач столицы. От его пристального взгляда не уйдет ни один недостаток. Правда, с каждым годом, поводов для штрафных санкций всё меньше.

А вот в этом дворе искали не элементы благоустройства, а деньги: мобильная машина ЗоилМикс позволит сэкономить средства столичного бюджета. Если раньше грунт для растений закупали, теперь сами будут производить. Питательная почва очень востребована в столице, ведь ежегодно только в городских цветниках нужна полезная подкормка 2,5 миллионов цветов.

Во время объезда логично возникла тема парковок и загруженности столичных улиц: автобус со столичными чиновниками нередко чуть успевал протиснуться на переполненных городских магистралях. Проблема с парковками в центре белорусской столицы будет решена в течение 5-ти лет. В этом убеждено руководство города. Вопрос будет решен за счет возведения как наземных, так и подземных паркингов. Таким образом планируется освободить перегруженные столичные улицы от транспорта, сделав их удобными для пешеходов.

И хоть в маршруте нынешнего осеннего объезда не было объектов общественного питания, о них тоже заговорили. Руководство города признало: в столице уже ощущается нехватка посадочных мест в обеденное и вечернее время. Для решения проблемы городу нужна ещё как минимум сотня питейных заведений. В Минске разработана соответствующая программа, согласно нужно ежегодно создавать в столице не менее 100 небольших кафе и ресторанчиков.

