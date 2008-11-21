Теперь индивидуальные предприниматели и юрлица будут реже обращаться за справками в налоговые инспекции

Некоторые данные о частниках будут запрашивать те ведомства, которым эта информация необходима. К тому же, сокращены сроки других административных процедур. Например, сведения, на получение которых ранее требовалось не менее двух недель, теперь в налоговой инспекции предоставят в течение пяти рабочих дней. Все эти нововведения, принятые советом министров, начнут действовать с момента их официальной публикации.