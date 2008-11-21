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Теперь индивидуальные предприниматели и юрлица будут реже обращаться за справками в налоговые инспекции

21 ноября 2008 19:05
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Некоторые данные о частниках будут запрашивать те ведомства, которым эта информация необходима. К тому же, сокращены сроки других административных процедур. Например, сведения, на получение которых ранее требовалось не менее двух недель, теперь в налоговой инспекции предоставят в течение пяти рабочих дней. Все эти нововведения, принятые советом министров, начнут действовать с момента их официальной публикации.
# общество

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