Настоящая зима пришла сегодня в Беларусь

И хотя температура ещё не совсем зимняя, высота снежного покрова увеличивается с каждым часом.

Виной всему - циклон, который образовался над Венгерской низменностью. На юго-восточные районы Беларуси он сместился минувшей ночью. И хотя белорусы уже морально готовы к приходу зимы, для многих, к примеру, автомобилистов, она, как всегда, пришла неожиданно. Ажиотаж сегодня на многих пунктах шиномонтажа. А с наступлением сумерек и ухудшением видимости, на дорогах республики наблюдается увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Так, буквально полчаса назад на Московской трассе в районе автомобильной развязки недалеко от Колядичей произошло сразу несколько ДТП. Череда негативных факторов, среди которых несоблюдение водителями дистанции, сложная дорожная обстановка, и летняя резина стали их причиной. В результате — некоторые машины оказались в кювете, некоторые врезались в дорожные ограждение, а один из виновников аварии и вовсе скрылся в места происшествия.

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся и завтра. Сильный снег ожидается во многих районах республики. На дорогах могут образоваться снежные заносы. По предварительным расчетам Гидрометцентра, к середине следующей недели снега станет меньше, а столбик термометра будет держаться на отметках от нуля до минус шести градусов.

Однако куда больший ущерб циклон нанёс Центральной Европе. В некоторых странах обильные снегопады парализовали движение на автомагистралях. Так, в Германии сильные метели привели к многочисленным авариям и многокилометровым пробкам. Водители говорят, что быстрее и удобнее было бы передвигаться на лыжах. Снежная буря парализовала и юго-запад Польши. Снегом засыпано большинство дорог, средняя скорость движения автомобилей - около 5 километров в час. А в Швейцарии из-за заносов закрыли один из горных перевалов. На подъёме машины буксовали и застревали в снегу. Для расчистки понадобилось несколько часов.

