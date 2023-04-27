Более 900 тонн пестицидов направят из Беларуси на ликвидацию в Германию

Новости Беларуси. Более 900 тонн непригодных пестицидов вывезли на ликвидацию со складов Гродненской и Витебской областей. Уничтожение ядохимикатов проходит в рамках проекта международной технической помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За этот процесс отвечает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Из Беларуси опасные отходы направятся в Германию для экологически безопасного уничтожения на специализированных предприятиях. Около 500 тонн непригодных пестицидов сейчас хранится в Минской области. Их планируют утилизировать до апреля 2023 года.

Александр Корбут, первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Природные пестициды являются отходами первого класса опасности. Они очень вредные. И понятно, что сегодня, храня эти отходы на складах сельхозпредприятий, мы наносим определенный вред окружающей среде. Все эти накопления остались нам после Советского Союза, это где-то 1970-1980-е годы.