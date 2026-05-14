В Витебской области задержали 21‑летнего приверженца нацизма

Сотрудниками МВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Витязь» задержали 21-летнего жителя Витебской области. Установлено, что фигурант придерживался националистических и протестных взглядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соцсетях мужчина оставлял комментарии и изображения о причинении вреда ветеранам Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

Также размещал фотоизображение с портретом Гитлера в интернете с целью героизации его личности. Возбуждено уголовное дело за умышленные действия, направленные на разжигание социальной вражды или розни. Фигурант дает признательные показания.

МВД Беларуси предупреждает об ответственности за пропаганду нацизма и распространение экстремистских материалов в любой форме. Противозаконные действия немедленно пресекаются, а виновные наказываются по всей строгости закона.