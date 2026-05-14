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В Витебской области задержали 21‑летнего приверженца нацизма

14 мая 2026 10:56
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Сотрудниками МВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Витязь» задержали 21-летнего жителя Витебской области. Установлено, что фигурант придерживался националистических и протестных взглядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Витебской области задержали 21‑летнего приверженца нацизма-2

В соцсетях мужчина оставлял комментарии и изображения о причинении вреда ветеранам Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига. 

В Витебской области задержали 21‑летнего приверженца нацизма-4

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
Также размещал фотоизображение с портретом Гитлера в интернете с целью героизации его личности. Возбуждено уголовное дело за умышленные действия, направленные на разжигание социальной вражды или розни. Фигурант дает признательные показания.

МВД Беларуси предупреждает об ответственности за пропаганду нацизма и распространение экстремистских материалов в любой форме. Противозаконные действия немедленно пресекаются, а виновные наказываются по всей строгости закона.

# МВД Беларуси

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