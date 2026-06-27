Первый звонок за 4 года. Обмен гражданскими между Россией и Украиной прошел в Гомельской области

Белорусская граница вновь стала площадкой для воссоединения семей, разделенных линией фронта. 27 июня в пункте пропуска «Новая Гута» состоялся обмен мирными жителями между Россией и Украиной – по семь человек с каждой стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне здесь же провели масштабный обмен военнопленными, а также продолжили прямой диалог между уполномоченными по правам человека двух стран. Таким образом, Беларусь последовательно сохраняет статус одной из ключевых площадок для гуманитарного диалога между Москвой и Киевом. За все время здесь проведено уже более 70 обменов военнопленными, гражданскими лицами и телами погибших. При этом наша страна неизменно обеспечивает безопасный гуманитарный коридор, оказывает освобожденным необходимую помощь и подтверждает свою готовность содействовать инициативам, за которыми стоят не громкие политические заявления, а человеческие судьбы.

Этого момента они ждали более 4 лет. Семеро мужчин, граждане Украины, наконец направляются домой к своим семьям. На территории Беларуси понимают: до заветной встречи остались считаные километры и часы.

Хочу позвонить в первую очередь до жены, увидеть ее, передать привет.

Ждут родные, близкие, дети. Четыре года на войне были.

Это непередаваемое чувство просто. До последнего не знал, куда я лечу. Сейчас, в принципе, уже убедился на все 100 %.

Навстречу им к пункту пропуска «Новая Гута» движется зеркальный кортеж с россиянами. Семь мирных жителей, в том числе пятеро из Курской области, сегодня тоже попадут на Родину. Этот гуманитарный шаг должен был состояться еще вчера, одновременно с масштабным обменом военнопленными по формуле «160 на 160». Но большая дипломатия – процесс хрупкий. В последний момент стороны не достигли окончательных согласований. Машины развернули прямо у пограничной черты. Люди были полностью деморализованы. Украина и Россия обменялись военнопленными в Беларуси – о чем еще договорились стороны, читайте здесь.

Вчера приехали сюда, военнопленных поменяли, нас вернули обратно в Чернигов, в СИЗО. Вчера было вообще печально. Надежды не было вообще.

Каждый день ждешь этого. Ожидал, так сказать. Потом уже начало с трудом вериться, когда последние гражданские выехали в московском направлении в мае 2025 года, а все остальное пошло мимо. Ну и уже как-то надежда начала теряться.

В эту и другие тяжелые минуты в неволе помогали держаться только мысли о семье. И редкие, но такие бесценные весточки. Они и дарили надежду на возвращение. Первый звонок за 4 года. Всего пара фраз, но такие важные слова.