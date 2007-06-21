Бланки доставлены - абитуриенты готовы к очередному испытанию

Более 18 тысяч абитуриентов планируют сдать сегодня централизованное тестирование по предмету "Человек. Общество. Государство". Испытание начинается в 11.00 по всей стране одновременно. Все бланки для ЦТ уже доставлены фельдъегерской службой на места его проведения. Если по уважительной причине абитуриент не сможет сегодня участвовать в тестировании, он может это сделать в резервный день - 4 июля. При этом, он в любом случае должен был зарегистрироваться заранее, как и все абитуриенты. Документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия абитуриента на ЦТ в основной день, нужно подать с 25 июня по 30 июня.