Станция метро Октябрьская 9 июня закрывается на реконструкцию

Четыре новых эскалатора установят на переходе к Купаловской. Весь строительный процесс, согласно проекту, должен длиться пять месяцев, но белорусские специалисты намерены уложиться в три. На этот период месячные проездные будут – безлимитными. Кроме того, начнет курсировать бесплатный 33-й автобус от Института культуры до станции "Площадь Победы". "Купаловская" продолжит свою работу в обычном режиме. Входы со стороны универсама "Центральный" и театра имени Янки Купалы перекрыты не будут.