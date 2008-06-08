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Станция метро Октябрьская 9 июня закрывается на реконструкцию

08 июня 2008 13:50
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Четыре новых эскалатора установят на переходе к Купаловской. Весь строительный процесс, согласно проекту, должен длиться пять месяцев, но белорусские специалисты намерены уложиться в три. На этот период месячные проездные будут – безлимитными. Кроме того, начнет курсировать бесплатный 33-й автобус от Института культуры до станции "Площадь Победы". "Купаловская" продолжит свою работу в обычном режиме. Входы со стороны универсама "Центральный" и театра имени Янки Купалы перекрыты не будут.
# общество

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