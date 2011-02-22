Белорусы в нынешнем году будут возмещать почти четверть затрат на услуги ЖКХ

Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В прошлом году этот показатель составил чуть более 24%. Тарифы на услуги ЖКХ увеличились в среднем на 5 долларов и только по двум позициям — это отчисления на капитальный ремонт, а также холодное водоснабжение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Шагун, начальник Управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Возмещение части зарплат по услугам населению, которая не компенсируется тарифами, осуществляется из местного бюджета. Уровень возмещения ежегодно прописывается в законе о бюджете. Исходя из этого уровня, рассчитываются бюджетные субсидии на оказание жилищно-коммунальных услуг.