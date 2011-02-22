Ищи «Столичное телевидение» в социальных сетях

Сайт нашего телеканала не стоит на месте, шагает в ногу с виртуальной модой. Сегодня интернет-представительство ctv.by можно найти во всех популярных социальных сетях.

На главной странице слева находятся яркие кнопки-ссылки для переадресации на самые известные социальные сети и блоги.

Первая тропинка ведет на ресурс «В контакте». В группе более тысячи поклонников нашего телеканала. На странице всегда можно найти выборку самых интересных новостей, которые с любовью для вас отбирают сотрудники отдела Интернет-вещания. В альбомах хранятся фотомгновения сюжетов. Желаете больше? Кликайте на ссылку и получайте полную версию интересующей информации на официальном сайте СТВ. Желаете работать в нашей дружной команде? В темах всегда можно найти актуальные вакансии. Мечтаете попробовать себя в роли телеведущего? Дерзайте! Как раз в эти дни среди посетителей социальной сети проводится конкурс на народного ведущего. Загружайте видео и возможно именно вы станете новым лицом телеканала.

На стене мы всегда с радостью ответим на интересующие вопросы, выслушаем мнения и удовлетворим просьбу в размещении интернет-версии понравившегося сюжета, вышедшего в телеэфир несколько дней назад.

Самые актуальные новости размещены в кратких видеороликах на YouTube. Обновление – ежедневное! Нет времени? Наш видео-ресурс готов вас проинформировать за пять минут! Здесь собраны самые смешные шутки КВН, яркие мгновения с прошедших концертов и информация о самых популярных событиях.

Любите текстовые версии? Читайте их в Facebook или Twitter. В хронологическом порядке, в максимально сжатом виде новости расположены всего на нескольких страницах. Мы будем вам благодарны, если понравившиеся новости, вы будете отмечать и активно комментировать. Полная версия свежей информации – эксклюзивна только на нашем сайте ctv.by.

Если что-то пропустили в телеэфире – не волнуйтесь! Благодаря нашим ресурсам, всего за пару минут вы будете в курсе всех новостей.

Присоединяйтесь к армии наших друзей. Мы всегда рады знакомству с нашими любимыми зрителями, открыты для строгой критики и щедрой благодарности, следим за вашими новостями, комментируем статусы, вместе переживаем неудачи и радуемся победам. А еще! Размещайте фотографии своих необычных поделок, делитесь собственными наблюдениями и путешествиями. Съемочная группа программы «Утро. Студия хорошего настроения» уже готова рассказать о вас на всю страну!

Владимир Казанков, заведующий отделом интернет-вещания телеканала СТВ:

Современные технологии, а именно социальные сети, позволяют людям быть ближе к телевидению, а телевидению быть ближе к людям.