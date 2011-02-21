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В лесном массиве Центрального района Минска живет самая маленькая сова Европы

21 февраля 2011 20:00
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В лесном массиве вдоль проспекта Победителей столичные орнитологи зарегистрировали воробьиного сыча.

Этот редкий вид пернатых занесен в Красную книгу Беларуси. А весит эта мини-сова всего 80 граммов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Руслан Шайкин, специалист по экологическому образованию ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Воробьиный сыч является самой маленькой совой не только в Беларуси, но и на территории европейского континента. Увидеть его достаточно сложно. Этот вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь. Тем более, в городе встреча с такой птицей является достаточно интересным фактом.

# общество # Фотофакт

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