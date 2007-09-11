В столице начинают работать осенние ярмарки

Уже в этом месяце нынешний урожай предложат взыскательному столичному покупателю. Главному управлению потребительского рынка и администрациям районов города поручено обеспечить продажу овощей и фруктов с автомашин и лотков. Организации и фермерские хозяйства будут освобождены от уплаты сбора за торговлю. При этом в наличии должны быть документы, удостоверяющие качество и безопасность продукции. Планируется, что в каждом районе столицы будет работать более десятка таких площадок.