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В столице начинают работать осенние ярмарки

11 сентября 2007 15:17
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Уже в этом месяце нынешний урожай предложат взыскательному столичному покупателю. Главному управлению потребительского рынка и администрациям районов города поручено обеспечить продажу овощей и фруктов с автомашин и лотков. Организации и фермерские хозяйства будут освобождены от уплаты сбора за торговлю. При этом в наличии должны быть документы, удостоверяющие качество и безопасность продукции. Планируется, что в каждом районе столицы будет работать более десятка таких площадок.
# общество

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