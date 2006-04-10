Прямой эфир

Белорусы исследуют Антарктиду

10 апреля 2006 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Исследования Антарктиды могут принести серьезные дивиденды нашей стране, считают участники экспедиции на Белый континент. Сегодня они подводили итоги двухмесячного пребывания на антарктической станции Новолазаревская. ... Для Владимира Тышкевича, за плечами которого не одна <зимовка> в Арктике, экспедиция в Антарктиду первая. Результатами ученый доволен. Программа по исследованиям в Атлантическом и Индийском океанах выполнена в полном объеме, как и по использованию отечественной техники. Что касается работы по разворачиванию научной станции, то итоги лишь предварительные. В июле о результатах работы будет доложено главе государства. Ожидается, что решение об открытии станции будет приниматься на высшем уровне: антарктические исследования - удовольствие дорогое, но они сулят большую экономическую выгоду в перспективе.
# общество # Антарктида

Другие новости рубрики

Все новости
10 апреля 2006 15:32

Столица приводит себя в порядок

10 апреля 2006 15:29

Гостиница <Европа> станет первым пятизвездочным отелем столицы

10 апреля 2006 11:35

Военные городки станут микрорайонами