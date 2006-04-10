Белорусы исследуют Антарктиду

Исследования Антарктиды могут принести серьезные дивиденды нашей стране, считают участники экспедиции на Белый континент. Сегодня они подводили итоги двухмесячного пребывания на антарктической станции Новолазаревская. ... Для Владимира Тышкевича, за плечами которого не одна <зимовка> в Арктике, экспедиция в Антарктиду первая. Результатами ученый доволен. Программа по исследованиям в Атлантическом и Индийском океанах выполнена в полном объеме, как и по использованию отечественной техники. Что касается работы по разворачиванию научной станции, то итоги лишь предварительные. В июле о результатах работы будет доложено главе государства. Ожидается, что решение об открытии станции будет приниматься на высшем уровне: антарктические исследования - удовольствие дорогое, но они сулят большую экономическую выгоду в перспективе.