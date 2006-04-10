Гостиница <Европа> станет первым пятизвездочным отелем столицы

Строительство гостиницы <Европа> ведется на пересечении улиц Ленина и Интернациональной. По уровню комфорта ей в городе не будет равных. В каждом номере предусмотрено круглосуточное кондиционирование воздуха, обогреваемый пол в ванной и туалете, выход в Интернет, сейф, кнопка вызова персонала. Установят в гостинице и раздельные лифты: два панорамных для гостей и еще два - для обслуживающего персонала. Среди новшеств <Европы> - резервные источники тепла и электроэнергии. А автоматизированная система управления позволит обеспечить безопасность клиентов и наладить контроль за исправностью инженерных систем. В семиэтажном отеле будет подземная стоянка, бар с ночным клубом, ресторан, бассейн, конференц-зал, косметический кабинет, спортивно-оздоровительный зал с тренажерами. Строительство гостиницы планируют завершить в декабре нынешнего года.