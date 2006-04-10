Столица приводит себя в порядок

На заседании Мингорисполкома были обсуждены вопросы по благоустройству столицы. Состояние территорий, прилегающих к Минской кольцевой и городских улиц, находящихся чуть поодаль от центра города, столичный градоначальник счел неудовлетворительным. <Главные столичные магистрали привели в порядок, а остальные не стали>, - отметил Михаил Павлов. В идеальном порядке к 1 мая должно быть и дорожное покрытие на 93 тысячах квадратных метрах. Всего же в городе в ближайшем будущем нужно будет залатать 500 тысяч кв. метров дороги. Порядок на автомагистралях будут поддерживать новые <Бродвеи>. Они появятся в каждом столичном районе. На заседании было решено 28 апреля провести традиционный объезд города, во время которого столичные руководители во главе с председателем Мингорисполкома вынесут вердикт о том, соответствует ли нынешний облик дворов, скверов, городских магистралей столичному.