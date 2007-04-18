Белорусским светофорам меняют дизайн

На смену громоздким аппаратам приходят новые "автоматические регулировщики".

Изменилась не только внешняя форма, но и содержание. Старых ламповых светофоров становится меньше. На сегодняшний день светодиодные "ноу-хау" украшают 40% столичных перекрёстков. В перспективе новыми моделями светофорных объектов будут оборудованы все перекрёстки столицы.



Старые громоздкие светофоры работники конструкторского отдела считают не лучшим дорожным декором. Их срок службы хоть и продолжительный, но не вечный. Законодатели дорожной моды диктуют новые тенденции. Плоские формы светофоров вытесняют выпуклые. Монотонность сменяет картинка. Традиционные цвета становятся насыщенней в несколько раз. И хоть новинки-светофоры придуманы за рубежом, белорусским инженерам всё же принадлежит своё "ноу-хау".



То ли красный, то ли зелёный. При ярком солнце светофор старой конструкции даёт ложный сигнал - ярче горит та чаша, в которой не горит свет. К счастью, новые светофоры фантомными эффектами не обладают. Для пешеходов стажёры-светофоры точнее старых ламповых регулировщиков.

Без трёхглазого регулировщика не обойтись. Но именно он, светофор на металлической ноге, - частая жертва, как водителей, так и пешеходов. Ночью на пути у "лихачей" электронный дорожный друг нередко становится своеобразным камнем преткновения. Благо, на новоявленных перекрёстках аварии - редкий случай.

Стильные светофоры старым дали фору не только в качестве, но и в цене. Дорожное светопредставление - зрелище не из дешёвых. Пока довольствоваться им смогут пешеходы и водители лишь в отдельных районах Минска.