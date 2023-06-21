Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту проходят в Минске

Новости Беларуси. Пожарно-спасательный спорт в Беларуси развивается на самом высоком уровне. Такую точку зрения высказал глава МЧС Вадим Синявский на открытии международных соревнований по этому виду спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в них принимают мужские и женские сборные Беларуси и России. На тренировочных площадках Университета гражданской защиты МЧС силу, выносливость и мастерство демонстрируют как именитые чемпионы, так и молодые спортсмены. В первый день они боролись за звание лучших в двух испытаниях.

Виталий Бобр, представитель национальной сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

В подъеме по штурмовой лестнице у меня рекорд 13,20. Сегодня на страте я показал 13,22, чуть-чуть не хватило. Но это символически, если посмотреть, эта учебная башня в далеком 2004 году была на втором чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. И наша сборная, наши коллеги выступали, в том числе наш текущий тренер. Он бежал по этой башне и показывал высокие результаты. И мы не могли ударить в грязь лицом.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Существуют секции и кружки, где мы привлекаем деток для занятия спортом. В последующем они выходят на уровень области и при наших областных управлениях фактически создаются областные команды, где они на разных этапах принимают участие в различных наших республиканских соревнованиях, в том числе международных.

Алексей Серко, cтатс-секретарь – заместитель главы МЧС России:

Соревнования по пожарно-спасательному спорту проходят и в России, и в Беларуси, и в других странах мира. Традиционно наши страны участвуют в них, и одни из сильнейших команд в мире – это команды Беларуси и России. Командное первенство сегодня нам удалось выиграть, индивидуальное уступили.