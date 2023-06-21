Проект «Поезд Памяти» встретят в Бресте

Новости Беларуси. «Поезд Памяти». Старт патриотическому культурно-просветительскому проекту будет дан сегодня, 21 июня. Первым его принимает Брест. Участники, а это 200 детей: победители региональных и республиканских олимпиад, конкурсов по тематике Великой Отечественной войны, активисты масштабных военно-патриотических проектов. Беларусь представляют 70 подростков в возрасте 15-17 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также пассажирами «Поезда Памяти» станут 90 их ровесников из России, по 20 из Армении и Кыргызстана. Кроме расширения числа стран-участниц, особенности акции в этом году – изменение маршрута и большая продолжительность. Состав проведет в пути 18 дней, сделав за это время остановки в шести белорусских и восьми российских городах. В Бресте для ребят организуют открытый урок исторической правды и памяти, посещение музеев. На рассвете 22 июня они примут участие в митинге-реквиеме ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, станут зрителями военно-исторической реконструкции обороны Брестской крепости.