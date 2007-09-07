Белорусские книги читают не только белорусы

Церемония награждения победителей 4-го Международного конкурса "Искусство книги" стран СНГ состоялась в Москве.

Мероприятие прошло в рамках 20-й - юбилейной - книжной ярмарки.

Отметим, в этом году в конкурсе участвовало более 200 изданий из девяти стран Содружества. Участие белорусских книгоиздателей в нынешнем "Искусстве книги" стало триумфальным: на их счету одиннадцать наград.

"Лучшие образцы книгопечатания Беларуси" продемонстрируют в Кишиневе. Там сегодня по инициативе посольства Беларуси в Молдове начнет работу специализированная выставка. В экспозиции - более 250 книг белорусских издательств. Это общественно-политическая, художественная, детская, учебная, научно-популярная, справочная, энциклопедическая литература, а также фотоальбомы, изобразительная продукция и серийные издания.