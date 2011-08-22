Белорусские гребцы с триумфом вернулись на родину с чемпионата мира

Спортсменов ждали родные, близкие и друзья, а также коллеги. В копилке белорусской команды – 8 медалей (одно золото, три серебра и четыре бронзы). Кроме того, на счету белорусских гребцов шесть олимпийских лицензий в Лондон-2012.

Напомним, награду высшей пробы завоевала белорусская каноэ-четверка (Рябченко, Войтишкин, Гаража, Волчецкий) на дистанции 1000 метров. Павел Медведев завоевал серебро среди байдарок-одиночек на дистанции 500 м, а Денис Гаража поднялся вторым на пьедестал среди каноистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В последний соревновательный день белорусская команда завоевала сразу четыре медали. На марафонской дистанции в пять километров отличились байдарочники. Прошлогодний чемпион Европы Олег Юреня взял серебро. Марина Полторан – бронзу.

На спринтерской 200-метровке у белорусов две бронзы. Медали у каноистов Рябченко и Волчецкого, и у прославленных белорусских байдарочников Романа Петрушенко и Вадима Махнева.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Все, что планировали, сделали. Но не обошлось без каких-то нюансов, которые нам все время преподносила погода. Из 12 разыгрываемых номеров программы в шести мы зовоевали олимпийские лицензии. Планировали, что 11 человек получит лицензии, все сделали.

В последний соревновательный день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ белорусы завоевали четыре медали

Белорусские гребцы завоевали золотые и бронзовые медали на чемпионате мира в Венгрии