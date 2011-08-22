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В Минске появится больше торговых точек, где можно будет купить рыбу

22 августа 2011 10:31
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Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме.

В связи с тем, что с первого сентября все рыбхозы страны начнут массовый вылов карпа, количество аквариумов в стационарных розничных сетях увеличат вдвое. Кроме этого, во всех районах города «живую» продукцию будут продавать с машин. А площадок предложат более 130, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Естественно, такие машины будут располагаться не на центральных улицах, а где-то на внутридворовых территориях, на местах пешеходных поток населения, чтобы была возможность предельно близко к своему жилому массиву приобрести данную группу товаров.

# общество

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