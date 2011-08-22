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Минская милиция начала профилактическую операцию «Доза»

22 августа 2011 10:29
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Населению еще раз расскажут об опасности, которую несут в себе наркотики.

На остановках, заправках и других местах в Минске уже появились плакаты с номерами телефонов доверия, по которым люди, попавшие в зависимость, могут обратиться за помощью. По инициативе ГУВД большим тиражом отпечатаны и профилактические буклеты для учебных заведений.

К слову, если раньше фигурантами уголовных дел по линии наркоконтроля становились в основном студенты, то сейчас в поле зрения оперативников попадают и несовершеннолетние.

Также Минск присоединился к европейскому движению «Город без наркотиков». Программа поможет выявлению наркозависимых водителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Наркотики

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