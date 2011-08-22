Минская милиция начала профилактическую операцию «Доза»

На остановках, заправках и других местах в Минске уже появились плакаты с номерами телефонов доверия, по которым люди, попавшие в зависимость, могут обратиться за помощью. По инициативе ГУВД большим тиражом отпечатаны и профилактические буклеты для учебных заведений.
К слову, если раньше фигурантами уголовных дел по линии наркоконтроля становились в основном студенты, то сейчас в поле зрения оперативников попадают и несовершеннолетние.
Также Минск присоединился к европейскому движению «Город без наркотиков». Программа поможет выявлению наркозависимых водителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».