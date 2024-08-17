Белорусская семья следит за столетним яблоневым садом и разводит полесских лошадей – сходили в гости

Сегодня мы расскажем вам удивительную историю, как столетний яблоневый сад объединил сердца. Оксана родом из Бреста, Андрей – из Гомеля. Оба были предпринимателями и хорошими приятелями, но однажды звезды сошлись в деревне Лютино Воложинского района. Панский сад в 30 гектаров настолько очаровал наших героев, что они решили спасти его от вырубки и бросили городскую жизнь. Теперь счастливые супруги Остроух воспитывают двоих сыновей и проводят экскурсии на райских просторах.

Аксана Остроух, хозяйка питомника полесской лошади:

Видела этот сад, зашла в него и была удивлена вот этой красотой и энергетикой. Очень такая материнская, бережная энергия шла от сада. И у меня захватило дух. Здесь, конечно, не было ни воды, ни электричества. Жили мы в палатке первые полгода. И потом начались первые яблоки, и мы попробовали выезжать, где-то их продавать, потому что надо было как-то зарабатывать. И у нас очень хорошо получилось, потому что люди шли на запах спелых яблок. Мы немножко заработали денег, и вот построили первый небольшой, маленький домик. Это были непростые времена, но, вы знаете, для нас они были самые счастливые.

Так стали жить в одном ритме с природой, просыпаться под трели птиц и ходить по росе. Воду брали на роднике и установили солнечную батарею. А со временем хозяин построил комфортный дом с удобствами и чудесной верандой. Параллельно строят огромный дом из монолитного самана, экологичного и очень прочного материала.

За эльфийской атмосферой приезжают гости со всей страны. Супруги угощают фирменными оладушками с иван-чаем и согревают душевными беседами.

Ветер в гривах. Компания благородных в Лютино прописалась не просто так. Дело не только в башкирских корнях Оксаны и страстной любви к лошадям, но и в реальной пользе. Скакуны, что газонокосилки, вытаптывают тропинки, лакомятся яблоками и удобряют угодья. Оттого все в цвету и в полном порядке. Атмосфера фэнтези притягивает блогеров и режиссеров. Пообщаться с лесным табуном приезжают со всей Беларуси. 14 лошадок полесской аборигенной породы пара купила в Лунинце. Воспитывали с малых лет, оттого все животные хорошо ладят с людьми и очень добронравны. Берите с собой сушки, морковку и ловите в благодарность неземные кадры.

А еще с лошадьми вы научитесь доверять миру, приобретете уверенность и научитесь отстаивать собственные границы. Единственное, катание на свободолюбивых скакунах запрещено. Только общение. Что сказать, счастье любит тишину. Оксана и Андрей нашли свое место силы и помогают расцвести душой другим.