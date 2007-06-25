В Европе зафиксированы новые вспышки птичьего гриппа

Причина - выявление в этой стране случаев заболевания птичьим гриппом. Запрет введен с 22 июня и будет действовать до особого распоряжения главного государственного ветеринарного инспектора Беларуси.
Штамм вируса Н5N1 был обнаружен на индюшачьей ферме, расположенной примерно в 150 км восточнее Праги. В настоящее время в Чехии проводятся карантинные мероприятия.
Минсельхозпрод продолжает жесткий контроль на границе при проверке грузов, следующих транзитом через Беларусь, а также ведет строжайший контроль за соблюдением всех профилактических мероприятий на птицеводческих предприятиях страны.