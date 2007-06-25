В Европе зафиксированы новые вспышки птичьего гриппа

Беларусь ввела запрет на ввоз из Чехии всех видов кормов и мяса птицы.

Причина - выявление в этой стране случаев заболевания птичьим гриппом. Запрет введен с 22 июня и будет действовать до особого распоряжения главного государственного ветеринарного инспектора Беларуси.



Штамм вируса Н5N1 был обнаружен на индюшачьей ферме, расположенной примерно в 150 км восточнее Праги. В настоящее время в Чехии проводятся карантинные мероприятия.

Минсельхозпрод продолжает жесткий контроль на границе при проверке грузов, следующих транзитом через Беларусь, а также ведет строжайший контроль за соблюдением всех профилактических мероприятий на птицеводческих предприятиях страны.





Вспышка опасного для человека штамма вируса птичьего гриппа зафиксирована и в Германии. Заболевание выявлено у диких птиц в окрестностях Нюрнберга. Территория в радиусе четырех километров вокруг места, где были обнаружены мертвые пернатые, сейчас оцеплена. Однако и власти, и ученые призывают не поднимать панику. По словам специалистов, вирус постоянно присутствует в окружающей среде. Для предотвращения эпидемии нужно лишь соблюдать необходимые меры предосторожности.