Белорусская пенсионерка вырастила громадный лимон

Народный конкурс «Великан на грядке» проходит в 16 раз. Белорусские огородники вырастили килограммовые помидоры, 10-килограммовую капусту, 79-килограммовую тыкву.

Виктор Прокопчик, вырастивший тыкву:

-Надо хорошо накормить землю, узнать, что нужно тыкве для развития, и удовлетворить её требования. Каждый год вносить навоз, минеральные удобрения, поливать.

В конкурсе принимают участие уже целыми династиями.

Карина Зуева, вырастившая перец и подсолнух:

- Моя бабушка участвует 14 лет и мне тоже захотелось.

Настоящий полесский мужик Николай Германович поразил всех тем, что выкопал на своём огороде хрен весом 2,65 килограмма.

Самым же экзотическим плодом, из представленных на конкурсе, стал лимон Людмила Никитиной. Фрукт, вскормленный заботой женщины, весит 600 граммов.

Людмила Никитина, вырастившая лимон:

-Может на следующий году буду растить гранат, чтобы его можно было показать.

Все призёры получили ценные подарки от организаторов мероприятия. И уже думают о том, чем бы поразить жюри в следующем году.

Одна из призеров конкурса:

- А на следующий год, закажу я самолёт, ведь всё то, что я ращу, я в машину не вмещу.