Что делать, если вас сбили на переходе

За первые полгода 2009–го в 275 случаях виновники ДТП, в которых погибли 59 человек, 247 получили ранения, удрали с места происшествия. Сотрудникам милиции уже удалось найти 217 беглецов.

Но кто оплатит лечение и возместит ущерб за тех 58 виновников, которые до сих пор не установлены?



— Белорусское бюро по транспортному страхованию, — рассказал газете «СБ-Беларусь сегодня» генеральный директор Белорусского бюро по транспортному страхованию Антон Авсейко. — Но сначала пострадавшему нужно вызвать ГАИ, сотрудники которой должны документально подтвердить, что травмы он получил действительно в результате ДТП. Затем наши специалисты объяснят, на какое возмещение он может рассчитывать. В частности, оплатят лечение, которое не было предоставлено бесплатно, но являлось необходимым, например санаторно–курортное. А если человек утратил трудоспособность, то он имеет право на ежемесячные выплаты.

Однако прежде необходимо получить справку медицинской реабилитационно–экспертной комиссии, которая установит степень утраты трудоспособности. Впоследствии будет проведен расчет индивидуального коэффициента, в зависимости от которого определяется сумма. Она будет выплачиваться ежемесячно до истечения лимита ответственности (напомним, он равняется 10 тысячам евро) или до полного восстановления.