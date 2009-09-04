Оргии в посольстве США

Охранники посольства США в Кабуле устраивали пьяные дебоши и заставляли пить сослуживцев алкоголь и участвовать в сексуальных утехах старших товарищей [фото] .

- Во всем этом были замешаны инструкторы, которые вовлекали молодых солдат в эти оргии. И так себя вели люди, охраняющие наше посольство в стране, где идет война. Как показало наше расследование, большинство этих людей до сих пор в Кабуле, то есть они не потеряли свою работу, – рассказал директор проекта по надзору за деятельностью правительства США Даниэль Брайан.

На фотографиях запечатлена не просто частная вечеринка. Так веселятся охранники американского посольства в Афганистане. Контракт с компанией ArmorGroup на охрану дипломатического представительства заключал американский госдепартамент. И платил за это 190 миллионов долларов. О пьяных гульбищах, видимо, сообщили сами сотрудники охраны, которые не хотели во всем этом участвовать, и о беспределе узнала одна из правозащитных организаций.

Причем больше всего доставалось тем подчиненным, что по национальности - афганцы.

- Очевидно, что самая отвратительная вещь - это те самые ужасные фотографии. Мы немедленно - подчеркиваю - немедленно начали расследование. Оно проводится и в Кабуле, и в Вашингтоне. Конечно, будут сделаны соответствующие выводы - это может быть и замена персонала, и запрет на работу контрактникам, - заявил Иан Келли, пресс-секретарь Госдепартамента США.

В итоге пока американские солдаты таким образом устанавливают демократию, теракты в стране происходят чуть ли не каждый день, пишут «Вести».