"Белая Русь" в Бресте

Идея построения сильного и процветающего государства требует не только усилий органов управления, но и мобилизации инициативных людей, неравнодушных к судьбе Отечества. Такова основная задача нового общественного объединения "Белая Русь". В Брестском регионе оно насчитывает более 2 тысяч человек, сегодня здесь состоялась первая областная учредительная конференция объединения. Участники утвердили устав новой общественной структуры, сформировали Президиум и Совет организации. Председателем выбран ректор Брестского государственного технического университета.