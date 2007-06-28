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"Белая Русь" в Бресте

28 июня 2007 07:23
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Идея построения сильного и процветающего государства требует не только усилий органов управления, но и мобилизации инициативных людей, неравнодушных к судьбе Отечества. Такова основная задача нового общественного объединения "Белая Русь". В Брестском регионе оно насчитывает более 2 тысяч человек, сегодня здесь состоялась первая областная учредительная конференция объединения. Участники утвердили устав новой общественной структуры, сформировали Президиум и Совет организации. Председателем выбран ректор Брестского государственного технического университета.
# общество

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