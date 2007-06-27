Три дня. Три дня веселья!

Празднование Дня Независимости в этом году станет ярким и массовым. Организаторы продумали все до мелочей.

Самым зрелищным мероприятием, по традиции, станет военный парад и спортивно-молодёжное театрализованное шествие. А кульминацией дня станет праздничный салют, за несколько минут до которого вся страна впервые вместе споет гимн страны.

1 июля - День спорта. Местом для физкультурно-спортивного праздника, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь, выбран проспект Победителей. Практически на сутки он станет и физкультурной зоной и пешеходной. Движение транспорта ограничат с 8 утра до 3 часов дня. Взамен - обилие мероприятий.

Обещанный каток займет площадку в 130 метров. Он будет сделан из дорогостоящего синтетического материала. Однако, обещают специалисты, сменить сланцы на коньки смогут все желающие. Развернет шатры и праздничная торговля. Из прохладительных напитков - соки и минеральная вода.

День - 2 июля - можно назвать культурным днем. В Большом зале Дворца Республики состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств, посвященные Дню Республики. Удивлять будут богатым репертуаром.

День третий - самый насыщенный. Праздничные мероприятия начнутся в 10 утра с церемонии возложения венков к памятнику Победы. Однако движение здесь закроют на полтора часа раньше. От улицы Ленина до улицы Козлова. Маршрут автобуса №100 в это время пройдет по улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской.

Затем праздничные мероприятия переместятся на проспект Победителей. Здесь пройдет праздничный военный парад и спортивно-молодёжное театрализованное шествие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь. Движение транспорта тоже будет ограничено. После этого праздник переместится в микрорайоны. Массовые гуляния пройдут в парках и скверах.

Движение транспорта ограничат с 8 часов вечера до часа ночи. В 21.00 у стелы "Минск - город-герой" состоится заключительный концерт-акция "За независимую Беларусь". Прервется концерт только на праздничный салют. Он грянет в 23.00 в шести точках города. У стелы, в районе парка 50-летия Октября в Чижовке, в районе улиц Шаранговича, Притыцкого, Медунивеситета и Дома милосердия.



Завершится концерт в полпервого ночи. В это же время городские транспортники начнут развозить горожан по домам. До 2 часов ночи будет работать метро.