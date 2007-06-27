В Беларуси созданы все условия для рождения детей

Наша республика по этому показателю в числе стран-лидеров. Таков вердикт Международной гуманитарной организации "Берегите детей".

Ситуацию анализировали специалисты из 140 странах мира. Символично, что именно в 2007 году, объявленном в Беларуси Годом ребенка, подтвержден высокий статус Беларуси по поддержке материнства и детства.



Страны разделены на две группы - более развитые по Индексу материнства и менее развитые. Беларусь расположилась в списке более развитых стран на 30 месте. Нас обошли Швеция и Исландия, зато в нашей стране условия гораздо лучше, чем у мам в Польше, России и Украине.

В основу разделения стран по уровню развития взяли классификацию ООН. Индекс материнства, положенный в основу классификации, рассчитывается по таким показателям, как риск материнской смертности, доля женщин, пользующихся современными методами контрацепции, ожидаемая продолжительности жизни представительниц "слабого" пола, декретный отпуск и размер его оплаты, а также детская смертность в возрасте до 5 лет. Именно по этим показателям в Беларуси наиболее благоприятная ситуация, что и позволило нашей стране попасть в список развитых стран по Индексу материнства.