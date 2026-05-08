Как изменилась акция «Цветы Великой Победы» в 2026 году? Пообщались с секретарем ЦК БРСМ

Почтить память предков и показать пример другим. Патриотические проекты в преддверии 9 Мая объединили молодежь Беларуси. О самых крупных акциях поговорили с гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Давыдовский, секретарь Центрального комитета БРСМ, и Софья Жвалевская, студентка факультета естествознания БГПУ им. Максима Танка. Александр Меженный, ведущий:

Активно освещается акция «Цветы Великой Победы». Какие изменения в этом году?

Александр Давыдовский, секретарь Центрального комитета БРСМ:

Акция реализуется с 2015 года. У каждого из нас на пиджаках бутоньерки, которые выполнены из яблоневого цвета, и ленточки с цветами Государственного Флага Республики Беларусь. В 2015 году эту инициативу Союза молодежи поддержал лично Президент, и с тех пор ежегодно, в преддверии 9 Мая, праздничные дни, мы носим эти бутоньерки. Но в 2026 году мы немного видоизменили наш проект, и он уже реализуется в формате тематических недель. Начали мы это все трудовой акцией с восстановления памятника в деревне Рогово Шершунского сельского совета Минского района. В Музее истории ВОВ покажут уникальные личные вещи героев войны, которые дошли до Великой Победы. Подробности.

Александр Давыдовский:

Первая неделя у нас была Неделей благоустройства, где активисты Союза молодежи по всей стране вышли с одной целью – убрать памятные места, братские могилы, мемориальные комплексы. Продолжили мы Неделю семейной истории, где каждый желающий смог с помощью нашего специального фильтра в Instagram поделиться историями своих родственников, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. В том числе мы обновляли на этой неделе и наш альбом, еще один проект «Родные лица Победы». Продолжилась у нас третья Неделя исторической памяти. Здесь у нас были обширные мероприятия. Встреча с ветеранами, экскурсии, музеи. Центральный комитет разработал интеллектуальный квиз, который называется «Путь к Победе». Он содержит разноплановые вопросы о Великой Отечественной войне. Он был направлен по всей республике. Каждый желающий может собраться в команду, поиграть и узнать некоторые факты.