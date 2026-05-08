Прямой эфир

Как изменилась акция «Цветы Великой Победы» в 2026 году? Пообщались с секретарем ЦК БРСМ

08 мая 2026 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почтить память предков и показать пример другим. Патриотические проекты в преддверии 9 Мая объединили молодежь Беларуси. О самых крупных акциях поговорили с гостями. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Давыдовский, секретарь Центрального комитета БРСМ, и Софья Жвалевская, студентка факультета естествознания БГПУ им. Максима Танка. 

Александр Меженный, ведущий:
Активно освещается акция «Цветы Великой Победы». Какие изменения в этом году? 

Как изменилась акция «Цветы Великой Победы» в 2026 году? Пообщались с секретарем ЦК БРСМ-2

Александр Давыдовский, секретарь Центрального комитета БРСМ:
Акция реализуется с 2015 года. У каждого из нас на пиджаках бутоньерки, которые выполнены из яблоневого цвета, и ленточки с цветами Государственного Флага Республики Беларусь. В 2015 году эту инициативу Союза молодежи поддержал лично Президент, и с тех пор ежегодно, в преддверии 9 Мая, праздничные дни, мы носим эти бутоньерки. 

Но в 2026 году мы немного видоизменили наш проект, и он уже реализуется в формате тематических недель. Начали мы это все трудовой акцией с восстановления памятника в деревне Рогово Шершунского сельского совета Минского района. 

В Музее истории ВОВ покажут уникальные личные вещи героев войны, которые дошли до Великой Победы. Подробности.

Как изменилась акция «Цветы Великой Победы» в 2026 году? Пообщались с секретарем ЦК БРСМ-4

Александр Давыдовский:
Первая неделя у нас была Неделей благоустройства, где активисты Союза молодежи по всей стране вышли с одной целью – убрать памятные места, братские могилы, мемориальные комплексы. Продолжили мы Неделю семейной истории, где каждый желающий смог с помощью нашего специального фильтра в Instagram поделиться историями своих родственников, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. 

В том числе мы обновляли на этой неделе и наш альбом, еще один проект «Родные лица Победы». Продолжилась у нас третья Неделя исторической памяти. Здесь у нас были обширные мероприятия. Встреча с ветеранами, экскурсии, музеи. 

Центральный комитет разработал интеллектуальный квиз, который называется «Путь к Победе». Он содержит разноплановые вопросы о Великой Отечественной войне. Он был направлен по всей республике. Каждый желающий может собраться в команду, поиграть и узнать некоторые факты. 

Как изменилась акция «Цветы Великой Победы» в 2026 году? Пообщались с секретарем ЦК БРСМ-6

Александр Давыдовский:
Сейчас у нас идет Неделя благодарности. Активно поздравляем ветеранов, узников концлагерей, детей войны и всех других лиц, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны. По всей стране проходят такие мероприятия. Это и посещение ветеранов, и трудовые акции, помощь им. 

В том числе популярный формат сейчас – это концерты под окном, когда приходят наши активисты, танцуют вальс, играет оркестр, исполняются музыкальные композиции. Это всегда приятно. И мы таким образом еще раз хотим сказать спасибо ветеранам, что подарили нам мирное небо над головой.

Также поговорили с гостями об акции «Хлеб войны» – студенты воссоздали рецептуру блокадного хлеба. Смотрите подробности в видео.

# Великая Отечественная война # День Победы # Интервью # БРСМ # Молодежь Беларуси # Александр Давыдовский # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
Необычный флешмоб! Более сотни Екатерин спели песню «Катюшу» в Могилеве
08 мая 2026 08:35

Необычный флешмоб! Более сотни Екатерин спели песню «Катюшу» в Могилеве

Роберт Фицо примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
08 мая 2026 08:29

Роберт Фицо примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

В Музее истории ВОВ покажут уникальные личные вещи героев войны, которые дошли до Великой Победы
08 мая 2026 08:27

В Музее истории ВОВ покажут уникальные личные вещи героев войны, которые дошли до Великой Победы