Беларусь отметила Новый год народными гуляниями, поздравлениями и фейерверками

50 тысяч человек стали участниками нынешних празднеств. Особенно многолюдно в новогоднюю ночь было на трёх главных площадках столицы: на Октябрьской площади, возле Национальной библиотеки и у стелы «Минск — город-герой».

Новый год принято встречать за праздничным столом. Но и площадка возле центральной зелёной красавицы тоже не пустовала. На этот раз многие минчане встретили праздник по-спортивному. В Новый год въехали кто на коньках, а кто – и на санках. Остальные также подошли к делу с не меньшей оригинальностью. Разнообразие пришлось по душе повелителю Нового года Морозу.

Минск встретил Новый год залитый праздничным светом. Засияло огнями и самое высокое сооружение столицы. В эту ночь телебашня была видна из любого уголка города.

Белорусы, приветствуя только вступивший в силу молодой год, от души танцевали в эту ночь макарену. Но пришли к ёлке не только наши соотечественники. Не по-зимнему тёплую атмосферу белорусского Нового года предпочли своей собственной и многочисленные зарубежные гости.

Хотя погода на этот раз была благосклонна к минчанам, всю ночь дороги и катки расчищала снегоуборочная техника. Антон Иванович за рулём встречает уже второй Новый год подряд. Впрочем, праздник от этого, признаётся, не стал для него менее ярким.

А вот для тех, кто накануне был недостаточно осмотрителен со спиртным, остались за пределами гуляний. В целом новогодняя ночь в столице прошла спокойно. Праздник омрачили лишь некоторые любители пиротехнических забав. Фейерверки трижды попадали в квартиры минчан. К счастью, обошлось без пострадавших.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Можно сказать о том, что за предновогодние сутки не было допущено тяжких преступлений, это очень радует. Что касается использования пиротехнических изделий, то, конечно, большим плюсом можно отметить ту гигантскую работу, которую милиция совместно с МЧС и Министерство по налогам и сборам провела в преддверии праздничных мероприятий по изъятию некачественной пиротехники. Насколько нам известно, серьёзных последствий от использования пиротехники не было.

Для медиков ночь также прошла без осложнений. За прошедшие сутки к ним обратились 76 человек — намного меньше, чем в предыдущие годы.

Николай Добровольский, врач-хирург БСМП г.Минска:

Не было среди обратившихся пострадавших от пиротехники – то, чего больше всего боимся, — не было ни обморожений, ни резаных ран.

И все же праздник удался. В самую бессонную ночь года минчане и гости столицы не скучали. Кульминацией праздника стал долгожданный новогодний фейерверк у стелы «Минск — город-герой». Разноцветные огни на целых двадцать минут залили небо.

Большинство белорусов, провожая старый год, по традиции искренне верят, что наступающий будет лучше. По-настоящему впечатляет и новогодний оптимизм, который в эту ночь стал всеобщим. Значит, есть основания надеяться, что даже самые смелые надежды, возложенные на пришедший год Белый Тигр, оправдает.