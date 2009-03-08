Беларусь отмечает Международный женский день

Эта традиция распространена только на постсоветском пространстве. В Европе и на других континентах 8 Марта практически не отмечают.

А впервые он стал ассоциироваться с женским днем в 1857 году, когда на фабриках Нью-Йорка прошла массовая демонстрация женщин за свои права. В СССР довольно долго праздник 8 Марта был будним днем, и лишь в 1965 году он был объявлен выходным. За свою вековую историю – День борьбы работниц за экономические, политические и социальные права – стал днем, когда все женщины просто ждут внимания, принимают поздравления, подарки и цветы.

С первым весенним праздником соотечественниц поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Вы с честью и достоинством выполняете святую миссию, возложенную на ваши хрупкие плечи, – оберегаете семейный очаг, привносите любовь и радость в этот мир, – говорится в поздравлении. Президент подчеркнул, что государство высоко ценит роль женщин-матерей, воспитывающих подрастающее поколение, и выразил убежденность, что белорусские женщины всегда будут примером патриотизма, трудолюбия и верности гражданскому долгу.