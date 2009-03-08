Сотни женщин-военнослужащих встретили праздник 8 марта на боевом посту

В белорусской армии их несколько тысяч. Только недавно они отметили свой профессиональный праздник – День защитников Отечества и сегодня вновь принимают поздравления.

Когда учитель физкультуры из Бреста Любовь Галотина решила сменить спортивную форму на военный камуфляж, удивились многие. А еще больше, когда узнали, какую специальность она выбрала. Вместо кандидата в мастера спорта она стала мастером меткого огня – снайпером. Сегодня столь необычное решение, она объясняет вполне логично, но все же по-женски. Но уже в первые дни службы Люба поняла – в ее новой профессии нет места сентиментальности и эмоциям. Она "железная леди". А для точного выстрела ей нужен минимум чувств.

Трудно поверить, но это научный факт. На поле боя женщина-снайпер чувствует себя увереннее мужчины. В экстремальной обстановке она действует более осторожно и целенаправленно. Но все же, и в такой обстановке Люба находит место красоте. И не забывает о маникюре и косметике. Недаром говорят, красота спасет мир. В армии эти слова иногда приобретают буквальный смысл.