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Ударным трудом отметили 8 марта женщины-дворники в Бресте

08 марта 2009 14:52
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В весенний праздник сюда вернулась настоящая зима. На протяжении нескольких часов в городе шел снег.Сейчас высота покрова в некоторых местах достигает 8-ми сантиметров. В отличие от дворников, многие горожане такой погоде обрадовались. Неожиданным ухудшением ситуации на дорогах обеспокоены автоинспекторы. За последние сутки только в областном центре произошло 12 аварий. Водителям советуют не превышать скорость и по возможности вообще воздержаться от поездок.
# общество

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