Монарший подарок получила на 8 марта британская королева Елизавета Вторая – новую государственную карету

Она весит 3 тонны и украшена двадцатью четырьмя алмазами и ста тридцатью сапфирами, а внутри содержится капсула с историей Великобритании. Новому королевскому транспортному средству уже присвоено официальное название "Британия". У конного экипажа в стране – особый статус. Его используют только в самых торжественных случаях. Кстати, предыдущая карета британского монарха была сделана около 200 лет назад. Новая – построена в мастерских австралийского города Сидней и обошлась Букингемскому дворцу в один миллион долларов.