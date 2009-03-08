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Монарший подарок получила на 8 марта британская королева Елизавета Вторая – новую государственную карету

08 марта 2009 14:49
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Она весит 3 тонны и украшена двадцатью четырьмя алмазами и ста тридцатью сапфирами, а внутри содержится капсула с историей Великобритании. Новому королевскому транспортному средству уже присвоено официальное название "Британия". У конного экипажа в стране – особый статус. Его используют только в самых торжественных случаях. Кстати, предыдущая карета британского монарха была сделана около 200 лет назад. Новая – построена в мастерских австралийского города Сидней и обошлась Букингемскому дворцу в один миллион долларов.
# общество

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