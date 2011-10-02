Беларусь отмечает День учителя

С путешествия в сказочную страну на уроках литературы для этих пятиклашек начинается непростой, но такой важный путь, путь познания добра и зла.

Вот уже четверть века Жанна Фёдоровна сеет доброе, светлое, вечное. Сегодня в её классе уже второе поколение её же учеников. Эти малыши ещё только знакомятся со своей новой учительницей.

Они ещё и не представляют, что уже через месяц урок литературы будут ждать как праздник. Это на своём опыте испытали десятки воспитанников Лучшего учителя русского языка и словесности стран СНГ и Балтии — Жанны Жадейко. Это они из года в год доказывают и москвичам и питерцам, что русский язык на Полесье знают не хуже, чем в российских столицах.

Ольга Ненашева, победитель олимпиад по русскому языку:

Русский язык меня просто захватил, мне было интересно и стала заниматься им углублено.

Татьяна Сидоренко, лауреат олимпиад по русскому языку:

Она объясняет какие-то жизненные ситуации. Даже если изучаем литературу, книги — это уроки жизни. Мы что-то берём, черпаем оттуда и учимся на чужих ошибках, а не на своих.

Время не стоит на месте, и сегодня преподавать прописные истины Жанне Фёдоровне помогают не только книги. На службе у педагога мультимедийные системы. Методы преподавания меняются, но истинную миссию учителя не в силах изменить даже технический прогресс.

Жанна Жадейко, учитель русского языка и литературы ГУО Гимназия № 14 Гомеля:

Разные есть жертвы. А мне кажется, это благородная жертва. Учитель — это тот человек, который отдаёт своё сердце детям.

Такой подход в работе не остаётся без наград и главная из них — трепетное отношение учеников. Бывшие выпускники в этом году расписали время посещения любимой учительницы до 8 октября. Так что день учителя — лишь отличный повод, а не конкретная дата, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».