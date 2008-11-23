Беларусь оказалась во власти Венгерского циклона

Гололед и снежные заносы ухудшили дорожную обстановку. За последние сутки в республике произошло почти 500 аварий, 12 человек погибли, 30 — получили ранения. Самая напряженная обстановка в Минской области. Здесь зафиксировано почти 200 ДТП, 10 со смертельным исходом.



В выходные дни настоящие зоны риска – минская кольцевая и междугородние магистрали. Сотрудники ГАИ здесь только и успевают фиксировать ДТП. За последние сутки 10 со смертельным исходом. На станции шиномонтажа очереди даже в воскресенье. Это те, кто ждал до последнего и только сейчас решил переобуться.



На станции скорой тоже оврал, правда телефонный. Число звонков приближается к двум тысячам, а еще три дня назад жалоб было на 4 сотни меньше. Сегодня обратились первые жертвы гололеда. Переломы, ушибы и ссадины всего за один день стали самой наболевшей проблемой.



В режиме нон-стоп сегодня работают и коммунальщики. Обеспечить чистоту и порядок на дороге в такую погоду дело чести. В помощь рабочим только на столичных магистралях – 200 единиц снегоуборочной техники.



Этот воскресный выходной в столице прошел без пробок, заторов и сильных столкновений. Но, по мнению инспекторов, затишье на городских дорогах может сменить буря. Уже завтра с утра сотрудники ГАИ готовятся к неприятным сюрпризам от невнимательных водителей. По прогнозам синоптиков погода характера не изменит, а значит спешка и торопливость могут сильно удлиннить дорогу на работу.