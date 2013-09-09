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Беларусь обошла Россию и Украину в рейтинге самых счастливых стран мира

09 сентября 2013 12:14
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Новости Беларуси. Беларусь обошла Россию и Украину в иностранном рейтинге самых счастливых стран мира по итогам 2010-2012 годов. Наша страна представлена на 66 месте. Россия и Украина заняли 68 и 87 позиции соответственно. Верхние строчки рейтинга заняли Дания, Норвегия, Швейцария, Нидерланды и Швеция.

Всего в списке представлено 156 стран. В его составлении приняли участие специалисты в области экономики, психологии, статистики и других отраслей научного знания. Среди критериев эксперты выделили реальный ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, уровень доверия в обществе, защищенность от коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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