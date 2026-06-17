Беларусь и Узбекистан за десять лет увеличили торговлю товарами в 13 раз

Два миллиарда долларов взаимного товарооборота – такую планку задали Президенты Беларуси и Узбекистана. Стратегию по достижению этой цели сегодня, 17 июня, на международном инвестфоруме в Ташкенте представил премьер-министр Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Просто торговать – этот этап Минск и Ташкент уже переросли. Чтобы закрепить успех, нужен качественный переход к совместным инвестициям в производство. Об этом премьер заявил на пленарном заседании форума, который собрал 8 тысяч участников из 95 стран. Александр Турчин подчеркнул: фундамент для рывка есть – по объему вложенного белорусского капитала Узбекистан уже занимает второе место в СНГ. Страны за 10 лет увеличили торговлю товарами в 13 раз, услугами – в 30 раз.