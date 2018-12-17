БАТЭ сыграет с «Арсеналом» в 1/16 Лиги Европы

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ второй раз за полгода отправится на Туманный Альбион. 17 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этой стадии БАТЭ сыграет с «Арсеналом». В предыдущем розыгрыше команды уже встречались, и тогда «жёлто-синие» оба матча проиграли. Смена главного в это межсезонье у «Арсенала» прошла относительно безболезненно. И даже наоборот – пошла только на пользу. После 17 туров в английской Премьер-лиге канониры занимают пятое место.

Однако отставание от идущего четвертым «Челси» – всего 3 очка. Но при этом команда Унаи Эмери демонстрирует очень привлекательную игру. Лондонцы без проблем заняли первое место в своем квартете в Лиге Европы и вообще не проигрывали во всех турнирах четыре месяца. Серия прервалась 16 декабря в поединке с «Саутгемптоном». Поражение – 2:3. Посмотрим, может и у БАТЭ в феврале получится удивить футбольную Европу. Первые матчи пройдут 14 февраля.