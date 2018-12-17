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9 маршрутов по разным направлениям. Справочник по объектам Минского района подготовили ко II Европейским играм

17 декабря 2018 17:38
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Новости Беларуси. Справочник «Минский регион – Пристоличье» готов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Туристическая книга по объектам Минского района создавалась специально к Европейским играм.

Для жителей и гостей Беларуси разработано девять маршрутов – спортивного, исторического, гастрономического и других направлений.

9 маршрутов по разным направлениям. Справочник по объектам Минского района подготовили ко II Европейским играм -1

9 маршрутов по разным направлениям. Справочник по объектам Минского района подготовили ко II Европейским играм -3

9 маршрутов по разным направлениям. Справочник по объектам Минского района подготовили ко II Европейским играм -5

В целом, издание состоит из 150 страниц. Причем на каждой из них представлены детальные сведения о достопримечательностях и учреждениях – описание, фотографии, контакты, сайт, адрес.

Справочник планируется издать на нескольких языках, в том числе на китайском.

9 маршрутов по разным направлениям. Справочник по объектам Минского района подготовили ко II Европейским играм -8

Вячеслав Шипарев, заместитель начальника Главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Путеводитель будет в электронном виде. Мы стремимся к тому, чтобы сделать эти маршруты более современными. Естественно, чтобы было и мобильное приложение, чтобы можно было скачать с любой точки Республики Беларусь.

С 1 февраля он будет уже доступен для всех.

Ко II Европейским играм Главное управление спорта и туризма совместно с Главным управлением торговли и услуг выпустит еще один справочник– по объектам придорожного сервиса Минской области. Проект планируется реализовать в мае 2019 года.

9 маршрутов по разным направлениям. Справочник по объектам Минского района подготовили ко II Европейским играм -11

9 маршрутов по разным направлениям. Справочник по объектам Минского района подготовили ко II Европейским играм -13

# Туризм # общество # Фотофакт

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