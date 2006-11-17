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Батарейка, работающая на воде

17 ноября 2006 11:41
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Очередное открытие в Японии. Ученым Сусуми Сузуки изобретена батарейка, работающая на воде. Президент токийской строительной компании сумел создать модель, вырабатывающую электрический ток такой же мощности, что и стандартная марганцевая батарейка. По словам изобретателя, новый элемент питания во многом превосходит аналоги: низкая себестоимость, возможность многократного использования, продолжительный срок службы и безвредность для окружающей среды. Дата начала массового производства водяных батареек пока не определена.
# общество

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