Очередное открытие в Японии. Ученым Сусуми Сузуки изобретена батарейка, работающая на воде. Президент токийской строительной компании сумел создать модель, вырабатывающую электрический ток такой же мощности, что и стандартная марганцевая батарейка. По словам изобретателя, новый элемент питания во многом превосходит аналоги: низкая себестоимость, возможность многократного использования, продолжительный срок службы и безвредность для окружающей среды. Дата начала массового производства водяных батареек пока не определена.