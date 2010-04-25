Бассейны, гребля и корфбол в Минске: достижения и проблемы

В то время как проектировщики закладывают глубину современных спортивных комплексов, в старых высоту набирают новые подвижные игры.

И пока любители водных процедур круглый год плывут от старта до старта, гребцам зима объявляет финиш на личной дистанции.

Татьяна Кибалко, телекомпания СТВ:

Этому бассейну, чтобы удержаться на гребне волны, понадобился всего капремонт. Яркий пример того, как старому зданию не пойти ко дну.

Проект «Волны» бросил якорь на улице Фабричной еще в прошлом веке. Но если смолоду здание называли спортивной крепостью, то уже в возрасте даже прочная крыша дала течь. И чтобы со временем плавание так и оставалось залогом здоровья, бассейн пришлось отправить на реабилитацию.

Евгений Наумовец, главный инженер СДЮШОР «Волна»:

Бассейн отремонтирован в 2008 году. Бассейн пользуется популярностью. Была отремонтирована не только внутренняя часть бассейна, но и коммуникации — электрика, полностью сделана сантехника, облицовка, фасад. У нас в городе не настолько много бассейнов, поэтому имеющиеся надо поддерживать.

Воспитанники СДЮШОР «Волна»:

В бассейн «Волна» меня привела мама. Еще я занимался в «Янтаре». Мне нравится здесь спортивный зал, вода в бассейне, душ.

Тренеры у нас самые лучшие, очень внимательные.

В то время как некоторые только мечтают о спортивной славе, у кого-то она уже в кармане. На этих дорожках свои первые победы завоевывали даже олимпийские чемпионы.

Татьяна Тищенко, тренер-преподаватель СДЮШОР «Волна»:

Упор делается, в основном, на результат, на то, чтобы массово выполнялись разряды, готовились кандидаты в мастера спорта. Мы стараемся. Стараемся прививать любовь к спорту. А потом уж как у кого получается — у кого-то лучше, у кого-то хуже.

И брассом, и кролем, и вольным стилем... Спортивный интерес минских школьников к водным дистанциям после ремонта вырос в несколько раз. Испытать глубину отреставрированной чаши вызвалось рекордное количество начинающих спортсменов. Да и личные рекорды с каждым днем все выше и выше.

Воспитанник СДЮШОР «Волна»:

Самый лучший мой результат — 50 метров за 45 секунд. Спорт — это жизнь.

И такой стиль жизни выбирают не только маленькие минчане, но и те, кому есть, что вспомнить о здании-старожиле. В фойе «Волны», как и много лет назад, — наплыв посетителей. И хоть абонементы нарасхват, кассиры не устают повторять: «Мест хватит всем».

Посетители СДЮШОР «Волна»:

Не надо стоять за абонементом в очереди. Вот в «Янтаре» мы приходили в 5 утра и стояли до 12 дня.

Бассейн нормальный, тренер хороший, вот и водим сюда ребенка. Раньше внучку водил, а сейчас — внука. Здесь порядок, а что еще нам надо?

В маленьком здании все включено: современные тренажеры, комплекс упражнений от фитнес-инструктора и работа с каждым — по индивидуальной программе.

Валентина Железная, телекомпания СТВ:

Старое здание бассейна «Трактор» уже давно уплыло в историю. Теперь здесь вместо плавательной чаши — разрытый котлован. Глубина пока не рекордная, но время не терпит. И чтобы подготовить бассейн к новому заплыву, преодолеть строительную дистанцию придется всего за год.

К паспорту этого объекта у прохожих особый интерес. Многие еще помнят, что было до того, как здание разлетелось в пух и прах.

Минчанин:

Ходили сюда поплавать всей семьей, а сейчас ходить некуда.

Вопрос «Куда пойти?» уже скоро станет не вопросом. На этом маленьком кусочке суши вместо старого «Трактора» вырастет целый водно-спортивный комплекс. Площадь — в пять раз больше, задумка проектировщиков — хитрее, а планы тренеров — амбициознее. Двери преемника списанного здания будут открыты не только для пловцов-любителей, но и для олимпийцев. Будущие 25-метровые дорожки рассчитаны даже на соревнования мирового класса. Следить за заплывами можно будет с трибун на 290 мест. В проекте — пресс-центр, радиоузел, комментаторские кабины, сауны класса «люкс» и компактная стоянка. Одним словом, такого у нас еще не строили!

А пока чертежи в увеличенном масштабе переносят на пустующую плоскость. Под линейку — каждый сантиметр. Координаты передадут строителям, и уже со дня на день новый бассейн начнет писать свою историю.

Старший тренер по гребле Геннадий Близнюк уже привык грести против течения. Спортивная база выплывает едва ли не на его собственном энтузиазме. Который год к этому берегу стремятся вереницы залатанных байдарок. И это единственный причал для команды, в рядах которой — чемпионы с мировым именем. О том, что такое сборы, некоторые уже и не помнят, а многие еще и не знают.

Геннадий Близнюк, старший тренер специализированной детской спортивной школы:

Есть у нас байдарки немки — они с 80-го года, есть и новые, но их немного. Наша база лет 10 была одной из лучших в Беларуси. Сейчас здесь запустение...

Хочется, чтобы детям уделялось больше внимания. Ведь это начало, откуда всё берется.

Зимой юные байдарочники бьются как рыбы об лед. Быстрое течение в заморозки им только снится. А чтобы не потерять форму, тренироваться приходится в бассейне, абонементы в который своим воспитанникам покупает сам тренер. Как и со спортивным залом — где договорился, там и занимаются.

Воспитанник специализированной детской спортивной школы:

Я бы хотел выезжать в летний лагерь, а не только в городе заниматься. Хочется, конечно, чтобы был новый тренажерный зал, а то здесь со всех тренажеров уже болты летят. Летом, конечно, я всегда с удовольствием хожу на занятия, а вот зимой бывает, что даже неделями не хожу.

Прогнивший пол, обшарпанные стены и тренажеры, которым впору становится музейными экспонатами. Устройства рассыпаются, а обмелевший бассейн съедает ржавчина. Да и капает тут не только из водопровода, но и с осунувшейся крыши.

Новые лодки — на вес золота, старые — под завязку. Выбирать не приходится: выдают по случаю и каждому — по рангу.

Тренер школы гребле:

Старые лодки, в основном, сейчас на воде. Старые лодки мы триста раз ремонтируем, триста раз клеим. Ведь если мы все лодки поломаем, то с чем тогда будем работать?

Эта новая командная игра для многих минских школьников — «увы» неизведанное ноу-хау. Корфбол мигрировал к нам из Нидерландов и пока развивается на энтузиазме физруков. Занялся экспериментом спортивный тренер Сергей Алексеев. Игру предлагал юным минчанам как средство досуга. А доигрались до неофициального первенства.

Сергей Алексеев, председатель молодежного общественного объединения «Белорусская ассоциация корфбола»:

Эта игра привлекает, в первую очередь, тем, что она менее травмоопасна, так как все контакты запрещены, а также тем, что в составе команды — 4 мальчика и 4 девочки: девочки играют против девочек, а мальчики — против мальчиков. Только командными усилиями можно добиться результата. Игра развивает навыки, которые необходимы в жизни. Ведь сегодня умение работать в команде, в бизнесе — самое главное качество.

Сюрпризом ко дню знаний для всех минских школьников станет новый факультатив в расписании. Спортивный проект утвердит Министерство образования, и дело останется за малым: закупить оборудование и собрать команду.

Воспитанники молодежного общественного объединения «Белорусская ассоциация корфбола»:

Эта игра не такая грубая, как баскетбол. Я хотела бы, чтобы в корфбол играли мои родители.

В корфболе не нужно, как в баскетболе, вести мяч. В этой игре следует дать передачу, самому продвинуться и закинуть в корзину мяч.

Чем дышат рекорды чемпионов и где новые результаты набирают высоту — проблемные дистанции большого города от старта до финиша преодолевали Валентина Железная и Татьяна Кибалко.