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  • Мингорисполком: На месте стадиона «Динамо» появится современный футбольный стадион, включающий бассейны, медико-восстановительные центры и культурно-развлекательные комплексы

Мингорисполком: На месте стадиона «Динамо» появится современный футбольный стадион, включающий бассейны, медико-восстановительные центры и культурно-развлекательные комплексы

25 апреля 2010 14:37
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В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

Екатерина Забенько: Михаил Борисович! Какая судьба ожидает стадион «Динамо»?

Стадион «Динамо» сегодня уже непригоден для использования. Принято решение о его реконструкции. Концепцию решения уже утвердил Глава государства. На месте «Динамо» будет современный футбольный стадион, который сохранит свой облик — все-таки, это историческое наследие. Там появится современная начинка, включая бассейн, медико-восстановительные центры, культурно-развлекательные комплексы. То есть структура реконструированного стадиона будет отлична от той, которая есть сейчас. Мы хотели бы сохранить детско-юношеские школы, которые сегодня там занимаются.

# общество

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