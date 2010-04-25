Мингорисполком: На месте стадиона «Динамо» появится современный футбольный стадион, включающий бассейны, медико-восстановительные центры и культурно-развлекательные комплексы

В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

Екатерина Забенько: Михаил Борисович! Какая судьба ожидает стадион «Динамо»?

Стадион «Динамо» сегодня уже непригоден для использования. Принято решение о его реконструкции. Концепцию решения уже утвердил Глава государства. На месте «Динамо» будет современный футбольный стадион, который сохранит свой облик — все-таки, это историческое наследие. Там появится современная начинка, включая бассейн, медико-восстановительные центры, культурно-развлекательные комплексы. То есть структура реконструированного стадиона будет отлична от той, которая есть сейчас. Мы хотели бы сохранить детско-юношеские школы, которые сегодня там занимаются.