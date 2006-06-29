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Баня парит, баня правит, баня все поправит!

29 июня 2006 12:31
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С 1 июля в Беларуси начинает действовать новый <банный стандарт>. Изменения коснутся качества и количества услуг, оказываемых столичными парными. А некоторые любители смогут дольше наслаждаться отечественным паром.

С наступлением лета горячая вода - уже экзотика. Поэтому услуги, предлагаемые столичными парилками, стали настоящим спасением для тысяч горожан. К <горячему> сезону подоспели и изменения в так называемом <банном законодательстве>, ведь до сих пор минчане мылись и парились по стандартам двадцатилетней давности.  

В соответствии с новыми  требованиями повысится  качество, безопасность и культура оказания банных услуг, которых станет на четверть больше.  Эти преобразования коснутся главным образом банных комплексов. Их в столице пока два: в микрорайоне Малиновка и поселке Сокол. Изменения коснутся и так называемых  <нумеров>, включающих  мини-бассейны и комнаты отдыха.  Сегодня расслабляться в них можно не менее двух часов. С 1 июля  время отдыха  регламентироваться не будет. Однако самые существенные перемены произойдут  в общих отделениях столичных бань...
Возможно, теперь предложение пойти в баню для многих станет более заманчивым.

# общество

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